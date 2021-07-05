Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye, “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’’* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacak.
TED Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
05.07.2021 - 09:03 | Son Güncelleme: 05.07.2021 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TED Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : TED Üniversitesi,
795516 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/795516.aspx
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