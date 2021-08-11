Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2012 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde kurulan, fakat öğrenci bulunmadığı için atıl konumda bulunan Teknoloji Fakültesi'nde gündemi sarsacak bir skandal yaşandı. Sayıştay'ın hazırladığı rapora göre, söz konusu fakülteye 2019 yılında dekan ve personel ataması yapıldı. Eğitimin gerçekleşmediği fakülteye atanan bu kişilere o tarihten bu yana maaş ödemesi gerçekleştirildi.

"YÜKSEKÖĞRETİM KANUNA UYGUN DEĞİL"

Sayıştay'ın 2019 yılı raporunda yer alan bölümde, “2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kurulan Teknoloji Fakültesi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yer alan ilke ve esaslara riayet edilmeden açıldığı, uzun zamandan beri fiilen atıl durumdaki öğrencisi olmayan bu fakültede personel istihdam edildiği ve maaşının ödendiği tespit edilmiştir” denildi.

BOLU'YA KAYSERİ'DEN DEKAN



Raporda, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmadığı da belirtilerek, “Söz konusu Fakültede, sadece Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği halen açık olup, öğretim üyesi sayısı yeterli olmadığından bölüm faaliyette değildir. Buradaki fakülte sekreterliğini, Hukuk Fakültesi Fakülte Sekreterliğini de yürüten bir idari personel yürütmekte, Dekanlık görevini Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 21.08.2019 tarihinde atanan bir akademisyen yürütmektedir. Fakülte, hali hazırda Mimarlık Fakültesi Binasının zemin katında bulunan AZ37- AZ38- AZ39- AZ40 numaralı odalarda faaliyetini yürütmekte, öğrencisi olmadığından herhangi bir dersliği bulunmamaktadır. İhtiyaçlar gözetilmeden ve yeterli koşullar sağlanmadan fakülte açılması hem kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasına engel teşkil etmekte, hem de üniversitedeki öğretim elemanlarından oluşan insan kaynağının rasyonel ve etkin bir şekilde, ayrıca plan, ilke ve hedefler doğrultusunda kullanılmadığını göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.

YÖK: Bazı üniversiteler hakkında işlem başlatıldı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversiteler arası yatay geçişte usulsüzlüklerin tespit edildiği üniversiteler hakkında işlem başlattığını açıkladı.

Üniversitelerin karnesi açıklandı 2019 yılı performanslarına göre yapılan sıralamada ilk 5'te yer alan araştırma üniversiteleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ek bütçe tahsisi yapıldı.

Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte ve enstitü kurulması ve kapatılmasıyla adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.