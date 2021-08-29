Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitimin tam zamanlı ve tüm kademelerde başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eğitim yılının 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze başlatılacağını belirten Özer şunları söyledi: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Millî Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz, bütün sağlık tedbirlerini alarak okulları açık tutmak. Bununla ilgili tedbirlerimizi de aldık. Bu tedbirlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun. Okul bazlı ortaya koymuş olduğumuz Covid-19 tedbirleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle, sistemin sağlıklı yürümesi için de çalışmalarımız tamam. Öğrencilerimize yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca eğitim çalışanları için de aşı zorunlu değil, süreç gönüllülük esasına göre işliyor. Aşı olmayan öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız ise haftada iki defa PCR testi ile taranacak. Okullarımız maske, dezenfektan, hijyen şartlarıyla ilgili her türlü yatırımlarını, stoklarını yaptı. Covid-19 salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’ne herkesin uymasını bekliyoruz. Eğer biz bu kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat şekilde yönetebiliriz.

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Önlemlerimiz tamam 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun" dedi.

Okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor ​Serdivan Belediyesi, 2021-2022 eğitim, öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul bahçelerinde genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.