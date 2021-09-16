Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversiteli gençlerin beklediği haber geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu.

Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, sonuçların eDevlet sistemi üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN