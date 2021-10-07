Türkiye Gazetesi

Gümüşhacıköy ilçesinde bir ortaokul öğrencisi yaralı olarak bulup tedavi ettirdiği kargaya “Duman” ismini verdi. Tedavi ettirdikten sonra kendisini iyileştiren çocuğun yanından bir an ayrılmayan Duman bir yıldır ortaokul Kızılca Köyü İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Çetiner ile geziyor.

“OKUL ÇIKIŞINDA DA TAKİP EDİYOR”

Yaklaşık 1 yıl önce okulun bahçesinde bulduğu kargayı evine götürerek tedavi eden Çetiner ile Duman’ın dostluğu ilgi çekiyor. Okulların açılmasıyla okula giden Çetiner’in peşinden ayrılmayan karga, zamanını Çetiner’le geçiriyor. Bazen başka sınıflara da giren Duman, okul çıkışında da Çetiner'i takip ediyor. Okul müdürü Murat Önder, "Okula başlayınca da karga, Ömer'den ayrılmadı. Ömer okulda olduğu sürece karga da okulumuzda duruyor. Bizimle beraber akşama kadar gün geçiriyor." şeklinde konuştu.

“OKULUMUZUN MASKOTU HALİNE GELDİ”

Duman'ın ders süresince okuldan ayrılmadığını söyleyen Önder, "Bahçede dolaşan Duman'a öğrenciler de yiyecek veriyor, onlarla oyunlar oynuyor. İstediği zaman açık camlardan, kapılardan sınıfa, derse girebiliyor. Öğrenciler ile biraz vakit geçirdikten sonra başka sınıflara veya oyun bahçesine dönüyor. Duman, okulumuzun, öğrencilerinin maskotu haline gelmiş bir hayvan." dedi.

“DERSLERİMİZE GİRİYOR, SIRAMIZA KONUYOR”

Ömer Faruk Çetiner de kargayı yağmurlu bir havada kanadı kırık şekilde bulduğunu dile getirerek, "Bağırıyordu, tedavi edip beslemeye başladım evde. Adını sisli bir havada bulduğum için 'Duman' koydum. Benden kaçmıyor, tutuyorum, seviyorum. Okula gelip pencereden içeri giriyor, derslerimize giriyor, sıramıza konuyor." diye konuştu.

İstilacı kargalar köylülerin çilesi oldu Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kışın gittikleri sıcak bölgelerden Erzurum’a doğru göç eden istilacı kargalar her yıl olduğu gibi bu yılda yuvalarına yerleşmeye başladı. Yıllardır 2 köyü mesken tutan kargalar, köylülerin bahçelerinde mahsul bırakmazken çözüm bulamayan köylüler ise kargalardan oldukça dertli.