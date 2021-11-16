Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
16.11.2021 - 17:19 | Son Güncelleme: 16.11.2021 - 17:19
Türkiye Gazetesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
810248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810248.aspx
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