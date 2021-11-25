Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Batman Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alıyor
25.11.2021 - 16:07 | Son Güncelleme: 25.11.2021 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Batman Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
811269 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/811269.aspx
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