Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenler’de içerisinde ilkokul, ortaokul ve spor salonunun bulunacağı Tuna Eğitim Vadisi’nin temel atma törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Matmut Özer, öğrenmenlere buradan önemli bir çağrıda bulundu. Törende yaptığı konuşmada bu hafta sonu başlayacak olan yarı yıl tatilinde öğretmenlerin öğrencilere ödev vermemesini istedi.

"İNANIYORUM Kİ ÖDEV VERMEYECEKLER"

Bakan Özer, “Öğretmenlerimizden istirhamımız var; öğrencilerimize bu 2 hafta içerisinde ödev vermesinler. Gerçekten öğrencilerimiz eğitime yeni başlayanlar hariç, diğer öğrencilerimizin hepsi bu 1 yıllık aradan sonra özellikle ilk aylar gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu 5 aylık yoğun eğitimden sonra onlarında 2 hafta güzel bir dinlenmeye ihtiyaçları var. İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler” dedi.

BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI

Bakan Özer 31 Ocak’ta yapılacak olan 15 bin öğretmen atamasında yüzde 50’si yani 7 bin 500 öğretmenin İstanbul’a atanacağını belirterek, “İstanbul’daki eğitim yatırımlarında 2022 yılında tamamlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şu ana kadar İstanbul’umuza 5 milyarın üzerinde eğitim yatırımını 2022 yılında verdik. Sadece okul yapma değil, aynı zamanda okulların içerisinin donanımının yapılması için ciddi bir şekilde destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 31 Ocak’taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50’sini yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul’a vereceğiz. Sadece İstanbul’da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı atamak, alt yapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Özer tartışmalara son noktayı koydu: Yüz yüze eğitime devam edilecek Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle okullarda yüz yüze eğitme ara verilip verilmeyeceği konusunda son noktayı koydu. Tüm okulların açık olduğunu aynı zamanda kapalı sınıfların bulunmadığını söyleyen Bakan Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeden devam edeceğini söyledi. Aynı zamana Bakan Özer, 31 Ocak’ta 15 bin öğretmenin ataması yapılacağını duyurdu.

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Alarm vereceğimiz bir durum yok Canlı yayında açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, artan koronavirüs vakaları sonrası ortaya çıkan yüz yüze eğitime ara verilmesi tartışmalarına da değindi. Bakan Özer, yarıyıl tatilinin öne alınmasının gündemde olmadığını belirtti.