Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
TED Üniversitesi öğretim üyesi alacak
20.01.2022 - 17:16 | Son Güncelleme: 20.01.2022 - 17:17
Türkiye Gazetesi
TED Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
817726 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/817726.aspx
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