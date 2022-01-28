Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlileri alınacaktır.
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak
28.01.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 28.01.2022 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
818817 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/818817.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER