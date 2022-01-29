Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer “İmkân farklılıklarını kaldırmak için ciddi fonlar ayırdık” dedi. Sorularımızı cevaplayan Bakan MahmutÖzer birçok konuda önemli değerlendirmede bulundu: Hiçbir sıkıntı olmadan, ikinci döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için 7 Şubat'ta okullarımızı açacağız. 6 Eylül'de başlamış olduğumuz birinci dönem serüvenimizi hiç kesintiye uğratmadan haftada beş gün tüm eğitim kademelerinde başarılı şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada okullarını özleyen öğrencilerimizin bu süreci başarılı bir şekilde yönetmemize elbette çok büyük katkısı oldu. O çocuklarımız maskeye, mesafeye, hijyene inanılmaz derecede beklentilerimizin çok ötesinde riayet ettiler. Bu; çocuklarımızın okul ortamını arkadaşlarını, öğretmenlerini ne kadar özlediklerini gösterdi. Zaten ‘okullar kapansın’ söylemleri de gündemden düşmeye başladı. Okul öncesinden yükseköğrenime kadartüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarını inanılmaz derecede yükselttik. Çok sayıda okul ve derslikler yapıldı, öğretmen sayısı arttı. An itibarıyla artık 18 milyon öğrencinin ve 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahip olduk. Burada kuşkusuz özel öğretim kurumlarının da önemi var.



KAYNAKLARI SEFERBER ETTİK



“Eğitimle ilgili herkesin bir görüşü var ama verili konuşma yok” vurgusu yapan Özer “2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane de ana sınıfı yapacağız. Bunu ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Bin tane anaokulu yapacağız. İstanbul’a çok daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Bütün okullarımızın mümkün olduğu kadar aynı imkanlara sahip olması için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Kütüphanesiz okul kalmayacak. İki ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 tane kütüphane yaptık. Her ay 5 milyon kitabı kütüphanelerimize dağıtacağız. Okullarımızın bütün imkânlarını iyileştirmek için çok ciddi fon ayırdık. Şubat ayı gibi illerimize göndereceğiz” dedi.



mahmut.ozay@tg.com.tr



Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak! Ücretli öğretmen sayısı pandemide pik yaptı 85 bin 513’e ulaştı. Pansuman görevi gören öğretmenlik âdeta meslek oldu. Talip Geylan “70 bin atama bu sene ivedilikle yapılmalı” dedi



Bakan Özer'den öğretmenlere ev ödevi çağrısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili öncesi öğretmenlere önemli bir çağrıda bulundu. Yarıyıl tatiline girecek öğrencilere ödev verilmemesini isteyen Özer, “İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler” dedi.



