Türkiye Gazetesi

Bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Konya’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk olarak Konya Valiliğinde Vali Vahdettin Özkan’ı ziyaret etti. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. döneminde de kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edileceğini yineleyen Bakan Özer, tüm okullarda gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Bakan Özer, “Bugün itibari ile 850 bin derslikten sadece 50 tanesi vaka nedeniyle veya temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi” diyerek “Şu an itibari ile Omicron varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük” açıklamasında bulundu.

YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM MESAJI

Bakan Özer “Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1’in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitimle devam ettireceğiz. Tabii bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler çok önemli. Sadece bu önlemlere riayet etmek okullar içinde değil okul dışında da çok önemli. Çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirine etki ediyor. Doğal olarak okullar da etkiliyor. O yüzden tüm toplumumuzdan istirhamımız okullarımızın açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç başarılı bir şekilde birinci dönemde olduğu gibi devam edecek” dedi.

“KONYA’YA MÜJDELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ”

Konya’da eğitim kalitesinin her geçen yıl hızla arttığına değinen Bakan Özer, “Bugün Mevlana şehri Konya’mızdayız. Konya’mızdaki eğitim durumunu eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz onları değerlendireceğiz. Açılışlarımız olacak. Konya’dan özellikle son yıllarda eğitime dair gerçekten çok güzel haberler alıyoruz. Konya’da eğitimin kalitesi her geçen gün çok daha iyi noktaya doğru gidiyor. Bugün de bu olumlu pozitif sonucu çok daha pozitif hale nasıl getirebiliriz onun değerlendirmesini yapacağız. Tüm eğitimin parametrelerini masaya yatıracağız. Hangilerini Milli Eğitim Bakanlığı olarak destek vererek çok daha iyi noktaya getiririz bunların çözüm yollarını arayacağız. İnşallah değerlendirme toplantısından sonra da Konya’ya müjdelerimizi paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Aynı kararlılıkla devam edecek Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek" dedi.