Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

ABD'de New York’un kalbindeki Upper East Side'daki Türk okulu, yaptıkları hizmetle adından söz ettiriyor. New York’a yer alan bir devlet okulunu hafta sonu kiralayan ekip bu süre zarfında Atatürk’ün mirası ‘Cumhuriyet Okulu’ adı altında faaliyet gösterip oradaki evlatlarımıza yol gösteriyor.

5-14 yaşındaki çocuklarımıza millî değerlerimizi en iyi göstererek örnek bireyler yetiştiriliyor. Otuz yılın üzerinde eğitim almış öğretmenlerin tecrübe ve bilgilerini birleştiren kurucu başkan Necmiye Kaçaroğlu ve okul müdiresi Tülay Taşkent, günden güne kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Üstelik okulda yer alan yedi öğretmen bu yıl hiçbir ücret almadan görevlerini sürdürüyor. Sözel derslerin yanı sıra müzik ve resim dersleri de veriliyor. Bu öğrenciler kendi değerlerinin, tarihinin bilincinde, Türkiye’den fiziki olarak uzak ama hissiyat olarak yakın büyüyorlar. 120 öğrencinin yüz yüze eğitim aldığı okulda yeni bir uygulama da hayata geçirildi. Online eğitimle sınırları ortadan kaldırıp diğer ülkelerdeki evlatlarımıza da dokunuyorlar. Gönüllü grup “Türkiye Cumhuriyeti kültürünü her nerede olursa olsun yaşatma gayesi içindeyiz” diyerek yoluna devam ediyor. ABD’nin diğer eyaletlerinden de olmak üzere; İngiltere, İsrail ve Almanya’dan da ders alanlar var. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp örnek bireyler yetiştirilmesi hedefiyle yola çıkan projede aileler de büyük destek veriyor.

İngiltere'de çocuklar okulda aç kalacak İngiltere’de yayınlanan bir araştırma raporuna göre enerji ve yiyecek fiyatlarındaki artış, ülkede hayat maliyeti krizini daha da kötüleştirdi.