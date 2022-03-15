Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı, okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için gerekli bütün hazırlıklarını tamamladı. 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'ni hayata geçiren MEB, proje dâhilinde bir yıl içinde 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfını açmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda 93 yeni anaokulu hizmete alındı, 216 yeni anaokulunun ihalesi tamamlandı, 2 bin 148 yeni anaokulu ise yatırım programına alındı. Ayrıca 7 bin 500 yeni ana sınıfı açılarak eğitime başladı.

"ARALIK SONU İTİBARIYLA BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Proje ile ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi ile fırsat eşitliğini güçlendirmek ve ilkokullar arası imkân farklılıklarını azaltmayı hedefliyoruz. Projeye mart ayında başladık. Özellikle okul öncesi eğitime erişimi artırma noktasında planlanan takvimin çok öncesinde önemli ilerlemeler sağladık.

Seçilen 7 bin ilkokulun eğitim altyapısını güçlendirme, eğitim ortamlarını zenginleştirme, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik gelişim destek programlarının planlamasını da tamamladık. İnşallah projeyi aralık ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız."

Bakan Özer'den İhlas Medya'ya taziye ziyareti Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’e taziye ziyaretinde bulundu.