Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak
16.03.2022 - 15:52 | Son Güncelleme: 16.03.2022 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : elaman alımı,
836844 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/836844.aspx
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