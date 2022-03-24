Türkiye Gazetesi

Ukrayna’da savaşın patlak vermesinin ardından ilk olarak sekteye uğrayan sektörlerin başında eğitim geliyor. Ülkede bazı üniversiteler kullanılamaz hale gelirken akademisyenler de savaş şartlarına daha fazla dayanamayarak ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Yeni Şafak’ın haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), çalışmaları yarım kalan akademisyenleri Türkiye’ye davet etti. 20 araştırma üniversitesine de yazı gönderen Yükseköğretim Kurulu Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı, Ukrayna uyruklu akademisyenlere çalışmalarına devam edebilmeleri için Türkiye’de “yabancı uyruklu öğretim elemanı statüsü” verileceğini belirtti. Buna göre, aralarında İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, ODTÜ, Yıldız Teknik, Gazi, Hacettepe gibi üniversitelerin yer aldığı 20 araştırma üniversitesinde Ukraynalı akademisyenler için sözleşmeli kadro açılacak.

E-POSTA ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEKLER

Türkiye’ye gelmek isteyen Ukrayna vatandaşı akademisyenler öz geçmişleriyle birlikte e-posta üzerinden YÖK’e başvurabilecek. Ayrıca akademisyenler, çalışmak istedikleri üniversiteye de doğrudan başvuru yapabilecek. YÖK’ün çalışması, akademisyenlere ulaştırılması için Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne de gönderildi. Duyurunun ardından Ukraynalı akademisyenler Türkiye’deki üniversitelere başvuru yapmaya başladı. Bu başvurular üniversite yönetimlerince değerlendirmeye alınmasının ardından YÖK’e sunulacak. YÖK, Suriye’den gelen hocaların yükseköğretime dâhil edilmesi sürecinde olduğu gibi akademisyenleri bazı sınavlara tabi tutarak nihai kararını verecek. YÖK’ün onayladığı akademisyenler, yabancı öğretim üyeleri için açılan “sözleşmeli eleman” kadrosunda eğitime başlayacak. Sözleşmeler birer yıl yenilenerek devam edecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÇAĞRI

İstanbul Üniversitesi de, Ukraynalı akademisyenlere yönelik bir duyuru yaptı. Üniversite rektörlüğünden yapılan duyuruda, “Ukrayna’daki olağanüstü koşullar nedeniyle, kendi üniversitelerinde çalışma imkânı kalmayan, üniversitemiz vizyonuna uygun olarak 2547 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca Sağlık, Eczacılık, Mühendislik, Veteriner ve eğitim alanında sözleşmeli-maaşlı olarak üniversitemizde çalışmak isteyen İngilizce bilen Ukrayna vatandaşı akademisyenlerin, uluslararası ilişkiler birimimizin e-posta adresine başvurmalarını bekliyoruz” denildi. Temel bilimler, tıp, nükleer fizik ve mühendislik alanında başarıları bulunan Ukraynalı akademisyenlerin Türk üniversitelerine önemli katkılar yapabileceği belirtiliyor. Özellikle makine mühendisliği alanında önemli bilgi birikimine sahip olan Ukraynalı akademisyenlerin savunma sanayiine önemli katkılar sağlayacağı vurgulanıyor.

3 BİN 600 ÖĞRENCİDEN YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

Ukrayna’da eğitim gören Türk asıllı üniversite öğrenciler için de çalışmalar devam ediyor. Öğrencilerin Türkiye’yi yatay geçiş yapabilmeleri için YÖK’ün internet sitesinde açılan sayfalar üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 600 öğrencinin başvuru yaptığı belirtiliyor. Form dolduran öğrenciler tek tek değerlendirmeye tabi tutuluyor. Öğrencilerin Ukrayna’daki okulları ile temasa geçilerek teyit alınıyor. Savaş dolayısıyla muhatap bulmakta zorlanıldığı için sürecin yavaş işlediğini öğrenildi.

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