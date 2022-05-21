Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

UNICEF, koronanın etkisinin, uzun yıllar boyunca hissedebileceğine dikkat çekiyor. Bundan yola çıkarak Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ergenlik çağındaki gençlerin son 2 yılda yaşadıklarını irdeledi. Sürecin şahitleri olan öğrenciler yaşadıklarını anlattı:

> E.B: Depresifliğim arttı. Evde odamdaydım. Boğuluyordum. Uyanıyordum ‘Biri beni kurtarsın, kendi başıma yapamam’ diye düşünüyordum. 11. sınıf olarak okula döndüğümde kendimi komadan uyanmış gibi hissettim.

> S.N.İ: Babamın yaşlandığını gördüm, iki yılda saçları beyazladı. ‘Nasıl olacak böyle uzaktan eğitimle? Ben ileride nasıl bir üniversite kazanacağım? Hayat hep böyle garipleşecek mi? gibi sorular kafamdaydı. Uyuyamıyordum, nefesim kesiliyordu. Anksiyetem olduğunu düşündüm. Sonra ailem de destek oldu, bu kaygılarımı yönetebildim. Pek çok derste ‘10. sınıfta görmüştünüz’ diyorlar hocalarımız ama hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Eksiklerimiz de çok.

> G.A: Süreci zamanda yolculuğa benzetiyorum. Bu yıl keyfî devamsızlıkların arttığını gözlemliyorum. Sınıflarımızda birbirinden çok farklı akademik seviyelerde öğrenciler var. Eksikliği o kadar belli oluyor ki...

> E.N.S: Salgın başlayınca zaman yavaşladı sanki. Kendimle yüzleştim. Öz güvenim yükseldi. Geçen bu yılların kayıp olduğunu düşünmüyorum; bize öğrettiği şeyler oldu. Garip bir deneyimdi ama atlattık.

Yeme bozukluğu ergenlikte başlıyor Doç. Dr. Raziye Dut, anne babaları çocuklarının yeme bozuklukları konusunda uyardı.