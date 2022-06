Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY | İSTANBUL

Eğitimin kamusal ve parasız nitelikte olması sürecinin tamamlayıcı bir öğesi olarak ülkemizde 2003 yılında beri ders kitapları ücretsiz veriliyor. O süreçten bu yana ülkemizde yaklaşık 4 milyar kitap öğrencilere ücretsiz dağıtıldı ve dağıtılmaya devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni bir adım daha da attı. Artık yardımcı kaynak kitapları da öğrencilere ücretsiz verilecek. Eylül ayında 100 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrenciler için illere gönderilecek. Toplam 18 milyon 85 bin 943 öğrencinin örgün eğitim aldığı ülkemizdeki bu devasa pastada dağıtılan kitapların dönüşümü ise her yıl istenmeyen manzaralara sahne oluyor. Okullarda 17 Haziran’da son ders zili çalacak. Çöp konteynerlerinin önüne yığılmış ders kitapları atılmaya başladı. Her yıl yeni kitapların dağıtılmasıyla öncekiler çöp oluyor. Dönüşüm işleri yapan bazı dükkânlar da ‘Ders kitaplarını kilo ile satın alıyoruz’ afişlerini astı.

MEB, geçen sene ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde bir proje başlattı ve “Ücretsiz dağıtılan ders kitapları ile defter ve atık kâğıtların geri dönüşüme kazandırılması için okul müdürlüklerince gönüllülük esasına göre toplanarak değerlendirilmesi sağlanacak” dedi. Çalışmanın ‘gönüllülük’ esasına bağlı kalmasıyla bu düzenleme yeterli başarıyı sağlayamadı. Bazı okul yönetimleri ise yaptığı kampanyalarla buna çözüm bulma peşinde... İstanbul’un birçok ilçesinde müdürler küçük hediyelerle kitapları topluyor ardından bunları satarak okulun ihtiyaçlarını karşılıyor. Küçük örnekler olsa da millî servetin heba olmaması için dönüşüm noktasında topyekûn bir seferberlik şart.

Change.org’da da çöpe giden ders kitaplarının toplanması için imza kampanyası başlatıldı. Eğitimciler “Dağıtılan kitaplar sene sonunda okullara imza karşılığı teslim etmeyene ceza uygulanmalı. Bunun için not sistemine dayalı ya da farklı bir yöntem de bulunabilir” dedi.

