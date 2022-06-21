Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
21.06.2022 - 16:58 | Son Güncelleme: 21.06.2022 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
875898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/875898.aspx
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