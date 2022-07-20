Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz Fakültelerinin aşağıda yer alan Bölümlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı araştırma görevlisi alınacaktır.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
20.07.2022 - 16:52 | Son Güncelleme: 20.07.2022 - 16:54
Türkiye Gazetesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
886566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/886566.aspx
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