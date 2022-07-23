Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde üniversite tercihi yapacak gençler en az maliyetle en iyi bölüm ve tercih için hesap yapıyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercihler için ‘öğrencileri nasıl bir ekonomik tablo bekliyor’ sorusunu eğitim ve kariyer danışmanı Nur Erdem Özeren ile irdeledik. “Öğrencilerin farklı bir şehirde yaşayarak eğitim görmelerinin maliyetleri arttı. Her geçen gün de artmaya devam ediyor” diyen Erdem Özeren şunları söyledi: Öğrenciler geçmiş yıllarda üniversite hayatı yaşamak için farklı şehirlere giderken, artık barınma ve yemek maliyetlerini bile zor karşılayacak duruma geldi. Bunun yanında KYK yurtlarının çıkma ihtimal yüzdeleri de çok yüksek değil. ÜniversiteKarnesi.com sitesindeki verilerle derlenen rakamlara göre, Ardahan, Sinop, Van, Amasya, Erzincan, Şırnak, Bartın ve Tunceli hariç diğer şehirlerde erkek öğrencilere yurt çıkma ihtimali yüzde 35’in altında.

Kızlarda durum biraz daha iyi görünse de birçok şehirde yüzde 50’nin altında. Asıl sorun ise, en çok tercih edilen büyükşehirlerde toplam öğrencilerin yüzde 10’una yetecek kadar yurt var. İstanbul’da bu oran yüzde 4... KYK yurdunda değil de özel yurtta kalmak isteyenler için rakamlar en az 1+1 ev kiraları kadar. İstanbul ve Antalya’da 1+1 daire kiraları 4 bin civarı iken, Ankara’da 3 bin, İzmir ve Mersin’de 2 bin 500... Bütün bu rakamlar o bölgenin en düşük ve en yüksek yerlerin ortalaması olarak alındı. Türkiye geneline baktığımızda yaklaşık olarak 1+1 evler bin 500 iken, büyükşehirlerde bu oran iki bin 500 üzerinde...

‘ÖĞRENCİ EVİ’ FORMÜLÜ

Öğrenci evi formülünü uygulayacak öğrenciler için 3+1 evlerde kişi başı kiralar İstanbul ve Antalya’da ortalama 2 bin iken, büyükşehirlerde 1-1.500 arası, küçük şehirlerde ise 750-1.000. Şehirlerin sosyo ekonomik ve insani gelişmişlik endeksleri yükseldikçe yaşam maliyetleri de artıyor. O şehirdekiler için normal karşılanan rakamlar, küçük şehirlerde yaşayan ve büyükşehirde yaşamaya giden öğrenciler için oldukça yüksek oluyor.

ULAŞIM, YEMEK...

Şehir içi ulaşım en düşük maliyet kalemlerinden... Aylık 150-300 TL arası. Ancak şehirler arası ulaşım, ayda bir defa gidip gelecek bir öğrenci için aylık bin TL’nin üstüne çıkıyor...

Üniversite yemekhanesinde öğlen yemeğini yiyen, sabah-akşamı ise KYK’nın yurdunda yiyen bir öğrencinin günlük maliyeti en düşük rakamla 40 TL. Akşam dışarı çıkma ve arkadaşlarıyla başka etkinliklere gitmeyi ise bir kenara bırakıyoruz.

VAKIFTA DURUM NASIL?

Vakıf üniversitelerinde üç öğün yemek maliyetleri günlük 80-200 TL arasında değişiyor. Bu aylık en az 2 bin 500, en çok 6 bin olarak bir rakam çıkıyor. Türkiye ortalaması ise 4 bin TL civarı bir maliyet demek. Bütün bu rakamları ortalama topladığımızda büyükşehirde okuyacak bir öğrencinin: Barınma 2 bin TL+ yemek gider 4 bin TL+ ulaşım gideri bin TL= 7 bin TL. Bu rakamda hiçbir ekstra dâhil değil, vakıf üniversiteleri için eğitim ücreti yok. Küçük şehirlerde ve devlette okuyan bir üniversite için ise: Barınma bin 250 TL+ yemek gider 2 bin 750 TL+ ulaşım gideri bin TL= 5 bin TL.

‘ÖĞRENCİLER GELİYOR ZAMMI’

Bu maliyetleri görünce, vakıf üniversitelerinin eğitim ücretleri yanlarında çok da yüksek kalmıyor ve eğitim bu yıl için oldukça zorlayıcı olacak gibi görünüyor. Üstelik barınma fiyatlarını mevcut tabloya göre hesaplıyoruz. Üniversiteler açıldığında ve öğrenciler şehirlere dağıldığında ‘öğrenciler geliyor zammı’ var. Bunu da hesaba katmakta fayda var.

Kişiliğe göre meslekler: Karakterinize göre bölümleri öğrenmeden üniversite tercihi yapmayın Kişilik tipimiz hem iç dünyamız hem de dış dünyamızda önemli bir yere sahip. Öyle ki kişilik tipine uygun mesleklerde çalışarak daha verimli olmak mümkün. Bu nedenle gençlerin meslek seçimi yapmadan önce kişilikleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve kendilerine uygun meslekleri tercih etmeleri son derece önemli.

Tercih listesini geniş aralıklarla oluşturun Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, YKS’de tercih yapılırken geniş aralıklarla liste oluşturulması gerektiğini söyledi.