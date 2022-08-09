Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumlarının 24 ve 25 Eylül, ÖABT oturumlarının ise 2 Ekim'de uygulanacağı hatırlatıldı.

Sınava başvuran adaylardan isteyenler, 11 ve 12 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 23.59'da sona erecek.

Son dakika: KPSS'de yeni tarih belli oldu Son dakika haberine göre; KPSS'de yeni takvim belli oldu. ÖSYM, ilk sınavın 18 Eylül'de yapılacağını açıkladı. İkinci oturumun ise 24-25 Eylül'de yapılmasına karar verildi.

Bakan Bozdağ'dan KPSS açıklaması: Hak ettiği ceza verilecek İptal edilen 2022 KPSS'ye ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü devam ederken Adalet Bakanı Bozdağ'dan sınava yönelik açıklama geldi. Bozdağ, açıklamada konunun tüm yönleri ile araştırıldığını vurgulayan bakan "Kusuru olan varsa hak ettiğinin verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.