Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 408 öğretim üyesi alıyor
20.08.2022 - 17:21 | Son Güncelleme: 20.08.2022 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 408 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
898950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/898950.aspx
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