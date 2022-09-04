Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine YÖDAK ve YÖK mevzuatı çerçevesinde ve Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile özlük hakları yönünden KKTC İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

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