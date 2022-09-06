Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren sınav için bugün başvurular alınmaya başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022 YDS/2, 23 Ekim 2022'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.

Sınava başvurular, 15 Eylül'e kadar yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ÖSYM duyurdu: Eczacılık sınav başvuruları 7 Eylül’de sona erecek ÖSYM 16 Ekim’de 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav başvuruları 7 Eylül’de sona erecek

ÖSYM'nin kozmik odası inceleniyor! Eğitimciler net: Havuz temizlenmeli! "Sınavın iptal edilmesi doğruydu ama yetmez. Şifreli soru havuzunu müfettişler gördü, yeni sorularla yenilenmeli." Edindiğimiz bilgilere göre soru havuzu yeniden gözden geçirilecek. DDK'nın bu konudaki önerileri rapora eklenecek.

ÖSYM duyurdu: Yeni KPSS takvimi 17 Eylül’de başlayacak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceği açıklandı.