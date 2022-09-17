Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk defa bu yıl, ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıttı. 2-12. sınıf düzeylerinde 91 çeşitten oluşan toplam 136 milyon yardımcı kaynak kitap, öğrencilerin sıralarına kondu. Bakanlık “Her sene tartışma konusu olan bir sorunu ortadan kaldırdık” açıklamasını yaptı. Ancak, uygulama sahadaki sıkıntıyı çözmedi. Kaynak kitap sorunu devam ediyor. Öğretmenler, “yardımcı kaynak listesi” veriyor. Bazı idarecilerin mesajlarında istediği yardımcı kitapların alınmasında satıcı ismini direkt verdiği bile öğrenildi.

ÖDEV KAYNAKTAN VERİLİYOR

Veliler öğretmenlerin bir rutini olduğunu ve bunu bozmamak için ücretsiz yardımcı kitap istediğini ifade ediyor. Aileler, birçok öğretmenin kaynak kitabının kapağını dahi açmadığını ve kaynak kitap talep ettiğini söylüyor.



MEB, 136 milyon yardımcı kitap gönderdi

İki çocuğu okula giden Ayşe Kul “Sadece İngilizce hocasının istediği kaynak kitap 600 TL. Daha bunun matematik, fizik ve kimya dersi var” diye dert yandı.

Ebubekir Kar “Kaynak kitabını bir şekilde yanında zorlanıp alıyorduk. Bakanlığın ücretsiz dağıtacağını duyunca çok sevindik. Ama yine istendi. Kırtasiyede 400 liranın altında kaynak kitap yok. Almak dışında başka seçeneğimiz yok. Çünkü ödevler kaynak kitaptan veriliyor” diye konuştu.

Yedinci sınıfa giden oğlu için 1750 lira kaynak kitap parası istendiğini belirten Mehmet Güldane şunları söyledi: Kitabı tek bir yayınevi satıyor. Okul yönetimi de onlarla anlaşmalı. Almaktan başka çaremiz yok.

“BİR NOKTA KONULSUN”

Bir başka veli Fatma Sevinç ise “Sayın Cumhurbaşkanı’mız okullarda kaynak kitap dağıtımı olacak dedi buna rağmen okulda öğretmenler her ders için öğrencileri kaynak kitap almaya yönlendiriyor. Şartlar ortada zaten millet zor geçiniyor. Buna bir nokta konulsun artık” dedi.

ÖĞRETMENLER: VELİ İSTİYOR

Ders kitapları yetersiz olduğu için öğretmenlerin kaynak kitaplara başvurduğu söyleniyordu. Konuştuğumuz öğretmenler “Biz değil, veli istiyor” diyor. İstanbul’da 8 yıldır öğretmen olan Zeynep K. “Kaynak kitapları öğretmenlerin istediği söyleniyor. Ancak kaynak istemeyen öğretmenin işini yapmadığı, sadece ders kitaplarından ilerleyerek öğrenciye ilgi göstermediği algısı var. Kaynak istemeyen öğretmen yetersiz görülüyor. Ne yapacağımıza şaşırdık” dedi.

Mardin’de 10 yıldır öğretmen olan Mehmet A. da “Dağıtılan yardımcı kaynaklar da ders kitapları gibi maalesef yetersiz. Zaten fırsat eşitsizliği var, kaynak kitapla denge kurabiliyoruz” diye konuştu.

Meslektaşını destekler ifadeler kullanan Öğretmen Kübra K. ise “Çocukları üniversiteye hazırlıyoruz. Devlet ölçme ve değerlendirmeyi test usulüne göre yapıyor kitaplarda yeterli test yok. Mecburen test çözme alışkanlığı oluşsun diye alıyoruz” ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ SINIFTA YARDIMCI KİTAP MI OLUR!

İstanbul Bağcılar’da çocuğunu okula yazan Zeynep Karataş “Birinci sınıfta yardımcı kitap mı olur Allah aşkına! 250 lira verdim. Üstelik alacağım kitap sadece bir kırtasiyede satılıyor. Almaya gittim, bittiği söylendi. Bizi sıraya aldılar, bekliyoruz. Okul, oradan alınmasını istediği için yapacak bir şeyimiz yok” dedi.

MEB'den bir ilk daha: Ücretsiz yardımcı kaynaklar öğrencilerle buluşuyor Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının yanı sıra bu yıl bir ilke imza atarak, yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak öğrencilerle buluşturacak.

8 bin kitapçının ‘kaynak’ endişesi! Yıllardır şikâyet edilen yardımcı kaynaklar artık Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanıp öğrencilere ulaştırılacak. Sene sonuna kadar hedef 100 milyon yardımcı kaynağı öğrenciyle buluşturmak.