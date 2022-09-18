Türkiye Gazetesi

KPSS’de sorulan bazı soruların cevapları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bu sorulardan birisi de Tom Hanks Forrest Gump oldu. Sınavın hemen ardından da Tom Hanks Forrest Gump aramasında artış yaşandı. Peki; Tom Hanks Forrest Gump sorusu cevabı nedir?

KPSS TOM HANKS FORREST GUMP SORUSU CEVABI NEDİR?

KPSS’de çıkan ve kafa karıştıran sorulardan birisi olan Forrest Gump filminde Tom Hanks’i kim seslendirdi sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu filmde ünlü oyuncu Tom Hanks’i Sungun Babacan seslendirmişti.

KPSS Doğu Anadolu Gözlemevi sorusu cevabı nedir? KPSS’de sorulan bazı soruların cevapları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bu sorulardan birisi de Doğu Anadolu Gözlemevi oldu. Sınavın hemen ardından de Doğu Anadolu Gözlemevi aramasında artış yaşandı. Peki; KPSS Doğu Anadolu Gözlemevi sorusu cevabı nedir?

KPSS pırasa mantı köfte sorusu cevabı nedir? KPSS pırasa mantı köfte sorusu neydi? KPSS 2022 sınavının ardından sınavda çıkan ilginç soruların cevapları merak ediliyor. KPSS pırasa mantı köfte sorusu cevabı araştırılıyor. Sınavdan çıkan çok sayıda kişi bu sorunun cevabını öğrenmek istiyor. Peki; KPSS pırasa mantı köfte sorusunun cevabı nedir?