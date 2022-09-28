Türkiye Gazetesi

YKS ek tercih kayıtlarının sona ermesine sayılı günler kala KYK yurt haklarıyla ilgili kafa karışıklığı sürüyor. Ek tercihle kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar KYK yurtlarında kalıp kalamayacağını öğrenmek istiyor. İlk kayıt döneminde yerleşen adaylar yurtlara yerleşmişti.

KYK YURT EK TERCİH NE ZAMAN?

KYK yurtlarında yedek alımlar süreci devam ediyor. Ek tercih için farklı bir tercih dönemi bulunmuyor. Konuyla ilgili GSB’den açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada; KYK yurt ücretlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı ifade edilmişti.

Geçtiğimiz dönemde KYK yurt ücretleri şu şekildeydi:

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

YURT ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK'da ilk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.