Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 1300 rakımda kar suyuyla yetiştiriliyor! Tadıyla damak çatlatan Feke fasulyesinde hasat zamanı

1300 rakımda kar suyuyla yetiştiriliyor! Tadıyla damak çatlatan Feke fasulyesinde hasat zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Feke ilçesinde 1.300 rakımda kar suyuyla yetiştirilen beyaz fasulyede hasat başladı. Bu yıl verimden memnun olan üreticiler fasulyenin kilosunu 100 ile 125 TL arasında satıyor. Feke fasulyesinin lezzetine vurgu yapan üreticiler, "Feke Gedikli beyaz fasulyesini yemeden kimse fasulye yedim demesin. Kar suları ile sulanan fasulyemizin tadı bambaşkadır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tarımda önemli üretim merkezlerinden Adana'da birçok ürün yetiştiriliyor. Tufanbeyli ve Feke ilçelerinde ise fasulye de ekilerek özenle yetiştiriliyor. Feke ilçesinde bağlı Gedikli Mahallesi'nde ise üreticiler yüksek rakımlı bölgelerde fasulyeleri kar suyuyla büyütüyor.

KİLOSU 100 İLE 125 TL ARASINDA 

Yetişen fasulye bu dönemde hasat ediliyor. İlçede birçok üreticinin bahçelerinde ekimini yaptığı beyaz fasulye hasadın ardından eleme işlemlerinden geçirilerek tüketiciye gönderiliyor. Yüksek rakımlı verimli topraklarında yetişen fasulyenin, lezzetiyle fark oluşturduğunu belirten üreticiler, bu yıl ürünün kilosunun 100 ile 125 TL arasında satıldığını söyledi.

1300 rakımda kar suyuyla yetiştiriliyor! Tadıyla damak çatlatan Feke fasulyesinde hasat zamanı - 1. Resim

"BU YIL VERİM İYİ" 

10 dönüm alanda üretim yapan İbrahim Gün, "Bu yılki hasat başladı. 1300 rakımda yetişiyor ve yemeklerde içine et koymadan kısa sürede pişmesiyle lezzetiyle iddialıyız. Bu yıl verim geçen yıllara göre daha iyi. Burada fasulyeyi şinik ile satarız. Şinik 8 kilo gelir, şu an 800 ile bin TL arasında alıcı buluyor" dedi.

1300 rakımda kar suyuyla yetiştiriliyor! Tadıyla damak çatlatan Feke fasulyesinde hasat zamanı - 2. Resim

"FASULYEMİZİN TADI BAMBAŞKA" 

Bölgede Tufanbeyli'nin fasulyesinin de ünlü olduğunu aktaran Gün, "Feke Gedikli beyaz fasulyesini yemeden kimse fasulye yedim demesin. Kar suları ile sulanan fasulyemizin tadı bambaşkadır" şeklinde konuştu.

1300 rakımda kar suyuyla yetiştiriliyor! Tadıyla damak çatlatan Feke fasulyesinde hasat zamanı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü şahıs halay başı olmak istedi! Kadın solistin boğazını sıktıFilenin Efeleri çeyrek finale yükseldi mi? Türkiye-Hollanda voleybol maç sonucu takip ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsa, altın, döviz... Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? - EkonomiBu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?Ticari defterlerle ilgili yeni düzenleme! Elektronik ortamda tutulması zorunlu oldu - EkonomiTicari defterlerle ilgili yeni düzenleme! Elektronik ortamda tutulması zorunlu oldu1 milyon dolar karşılığında ABD'de oturma izni! Trump "Altın Kart" kararnamesini imzaladı - Ekonomi1 milyon dolar karşılığında ABD'de oturma izni!Fitch, İtalya'nın kredi notunu yükseltti - EkonomiFitch, İtalya'nın kredi notunu yükselttiBİST 100’de haftalık getiriler yüzde 50’yi geçti! Borsada en çok hangi sektör ve hisseler yükseldi? - EkonomiBİST 100’de haftalık getiriler yüzde 50’yi geçti!Yargıtay'dan trafik kazalarında tazminat hakkına emsal karar - EkonomiKazalarda tazminat hakkına emsal karar
Sonraki Haber Yükleniyor...