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    • 2023 tahmini tutan ünlü banka açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

    Düzenleyen: / Kaynak: Bloomberg HT
    - Güncelleme:
    2023 tahmini tutan ünlü banka açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

    Ekonomi Haberleri  / Bloomberg HT

    2023 sonunda doların 29 TL bandında olacağını doğru şekilde bilen Deutsche Bank, 2024 yılı dolar kuru beklentisini açıkladı. Bankanın analisti Christian Wietoska, doların 2024 sonunda 38'e doğru ilerlemesini beklediklerini söyledi.

    Dünyanın önde gelen bankaları arasında yer alan Deutsche Bank, 2024 sonu için dolar/TL tahminini açıkladı. Buna göre banka, yıl sonunda doların 38 TL'ye doğru ilerleyeceğini öngördü. Ağustos 2023'te yaptığı değerlendirmede Deutsche Bank, 2023 sonunda doların 29 TL civarında olacağını doğru bir şekilde tahmin etmişti. 

    TCMB'DEKİ BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ PARA POLİTİKASINI ETKİLEMEYECEK

    Deutsche Bank Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) Araştırma Yönetici Direktörü Christian  Wietoska, Merkez Bankası'ndaki Başkan değişikliğinin bankanın politikasını değiştirmemesini beklediklerini söyledi.

    2023 tahmini tutan ünlü banka açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

    TCMB için 500 baz puanlık bir faiz artışı alanı daha olduğunu belirten Wietoska, ek sıkılaştırmanın henüz baz senaryolarında olmadığını kaydetti.

    "500 BAZ PUAN DAHA ARTIŞ GELEBİLİR"

    Wietoska, "Biz ortodoks yaklaşımın devam etmesini bekliyoruz. Merkez Bankası enflasyonla savaşmaya devam edecek. Eğer enflasyonda yukarı yönlü bir hareket olursa 250-500 baz puanlık artış gelebilir. Ama ek faiz artışı baz senaryomuz değil. Bu noktada Merkez Bankası makro ihtiyati önlemlerini güçlendirebilir, rezervler ve Kur Korumalı Mevduat'ta gelişmeler olabilir" dedi.

    2023 tahmini tutan ünlü banka açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

    Wietoska "Merkez Bankası'nın faiz artışlarını masada tutması yatırımcıların Merkez Bankası'na olan güvenini tazeleyecektir" değerlendirmesini yaptı.

    YIL SONUNDA DOLAR 38 TL OLACAK

    2024 sonu için dolar beklentilerini de açıklayan Deutsche Bank analisti, döviz kurunun yıl sonuna doğru 38 TL'ye ilerleyeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

    2023 tahmini tutan ünlü banka açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

    Ağustos 2023'te yaptığı değerlendirmede Deutsche Bank, HSBC'nin 32 TL'lik beklentisinin aksine dolar/TL'nin 2023 yılını 29 seviyesinde kapatacağını öngörüyordu. 31 Aralık'ta dolar/TL 29,37 seviyesinde kapanmıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Bloomberg HT
    Haberler > Ekonomi > 2023 tahmini tutan ünlü banka açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
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