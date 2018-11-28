Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ericsson’un Mobilite Raporu’na göre 5G teknolojilerinin 2024 yılı sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlasını kapsaması ve 1,5 milyar aboneye ulaşması bekleniyor. 2024 sonuna kadar Kuzey Amerika’daki mobil aboneliklerin yüzde 55 oranında 5G aboneliklerinden oluşacağı öngörülürken Kuzey Doğu Asya’da ise bu oranın yüzde 43’ten fazla olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 2018-2024 yılları arasında, toplam mobil veri trafiğinin beş kat artması ve 5G ağların mobil trafiğinin yüzde 25’ini oluşturması bekleniyor. 5G’ye paralel olarak 2024 için öngörülen 4,1 milyar hücresel IoT bağlantısından 2,7 milyarı Kuzey Doğu Asya’da olacak. Bu rakam, bölgedeki hücresel IoT piyasasının hem büyüklüğünü hem de gidişatını yansıtıyor.