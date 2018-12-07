Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

Buna göre “bin liranın altında emekli maaşı kalmaması” için yapılacak ve 103 bin kişinin yararlanması beklenen uygulamanın devlete maliyeti; 2019’da 58 milyon lira, 2020’de 42 milyon lira, 2021’de ise 38 milyon lira olacak. Böylece toplam maliyet 138 milyon liraya çıkacak. Bu arada 2017 verilerine göre yıllık yaklaşık 12 bin 500 kişi, işsizlik maaşına hak kazanmak için gerekli şartları taşımalarına rağmen, son 120 günde devamsızlıkları bulunması sebebiyle ödenekten yararlanamamıştı. Torba yasada yapılan düzenlemeyle bu sıkıntı giderildi. Bunun İşsizlik Fonu’na, yıllık ilave 92 milyon 500 bin lira maliyet çıkarması bekleniyor.

Öte yandan Lisanslı Depoculuk kapsamındaki ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançları gelir vergisinden istisna tutan uygulama, 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı. Böylece, sadece 2019 yılında vazgeçilen gelir tutarı 25 milyon lira olacak. İmalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki harcamalar için baz alınan Kurumlar Vergisi oranları, 2019 yılında da uygulanacak. Bu uygulamayla 900 milyon lira gelirden vazgeçilecek. Ayrıca TSK’nın ilaç kullanımı ile ilgili düzenleme ile, 5,1 milyon lira gelirden feragat edildi.