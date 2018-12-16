Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tüketicinin can güvenliğini tehlikeye atan iç tesisat firmaları hakkında çok sert yaptırımlar getiriyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Bu iş şakaya gelmez. Hiçbir firmanın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmasına müsaade etmeyiz. Son kurul toplantımızda bu konuda önemli kararlar aldık. İşini doğru yapmayan firmalara için sertifika iptali ve suç duyurusu gelecek” dedi. Tüketicilere doğalgaz iç tesisat yapımı, bakım ve onarım işlerini yetkili firmalara yaptırmaları uyarısında bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Kendilerinin tesisata müdahale etmemeleri, ayrıca yetkisiz kişileri de tesisatlarına müdahale ettirmemeleri, uygunsuz durumlarla karşılaşmaları hâlinde ise derhal doğalgaz dağıtım şirketine bilgi vermeleri gerekir. Vatandaşlarımız ‘bana bir şey olmaz’ dememeli. Doğalgaz tüketiminin arttığı bugünlerde, iç tesisatın yapım, bakım ve onarımında çok daha titiz davranmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

AKILALMAZ YÖNTEMLER!

Son zamanlarda yapılan kontrollerde; bazı iç tesisat firmalarının, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak biçimde standart dışı maddeler kullandığı, doğalgaz kaçaklarının Japon yapıştırıcısı gibi riskli hamleler ile kapatıldığı tespit edilmişti. Ayrıca dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edildiği ve bu durumdaki tesisatta kaçak kullanımın gerçekleştiği belirlenmişti.

SERT TEDBİRLER

EPDK, usulsüzlükleri gidermek için şu kararları aldı: