Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödül törenine Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldılar. Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı’nın açılış konuşması yaptığı törende “2023 yılında hizmet ihracatının 150 milyar dolar olması hedeflenmektedir ve en yüksek katma değerin oluştuğu hizmet ihracatı yapan firmalar, geleceğin Türkiye’sinin önemli aktörleri olacaktır” ifadesini kullandı.

Hizmet sektörü kategorisinde ilk 300’de yer alan Destek Patent, Fikri ve sınai haklar alanında lider bir kurum olduğunu bir kez daha kanıtladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2018 yılı "Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasının sonuçları, T.C Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla 21 Aralık 2018 tarihinde The Grand Tarabya Otel’de düzenlendi. "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül töreninde, 17 farklı hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar ödüllerine kavuştu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" sıralamasında yerini aldığı için gururlu olduğunu belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz,” Destek Patent olarak, yola çıktığımız günden bu güne sektöre önemli bir ivme kazandırdık. Türkiye ekonomisinin en güçlü yönü olan ihracatın artırılması ve 2023 yılında 500 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının ancak inovasyonla artı değer katan marka ve ürünlerle gerçekleşecektir.