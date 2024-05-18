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Hindistan'da alev alan otobüste 9 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Haryana eyaletinin Nuh bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü alev aldı. Feci olayda 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Haryana'nın Nuh bölgesi yakınlarında yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu bir otobüs alev aldı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polis, yangının kontrol altına alındığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıkladı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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