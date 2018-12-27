Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeniyılla birlikte birçok kesime yeni müjdeler geliyor. Bazı kesimlere cep telefonu ve elektronik hizmetlerde indirim yapan düzenleme 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle gazilerin, 1 Ocak 2019’dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabileceğini bildirdi. Uygulama 1 Ocak 2019 itibarıyla başlayacak.

GÖRÜNTÜLÜ HİZMET

Turhan, işitme ve konuşma engelli abonelerin elektronik haberleşme hizmetleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla operatörlerin çağrı merkezlerinden görüntülü ve yazılı hizmet sunulacağını da bildirdi. İşitme ve konuşma engelli bireyler için işaret dili bilen bir tercüman aracılığıyla çağrı merkezlerinde hizmet verilebileceğini anlatan Turhan, görüntülü çağrı merkezi uygulamasının da Mart 2019’da başlayacağını dile getirdi.

26 İLDE GÖREVLİ GÜVENLİK ELEMANI TAZMİNAT ALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van’da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.

HAYVANCILIKTA 41 ŞEHRE HİBE DESTEĞİ GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını bildirdi. Pakdemirli, Resmî Gazete’de yayımlanan kararla söz konusu desteğin 2019-2023 yıllarında da uygulayacağına işaret etti. Pakdemirli “Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Yeni ahır ve ağıl yapımı ile tadilatı, damızlık boğa, koç, teke, makine, ekipman ve alet alımına yüzde 50 hibe verilerek hayvancılık yatırımlarına destek sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, 2014 yılından bu yana 6 bin 541 boğa, 15 bin 990 koç, 852 teke ve bin 792 adet ahır, ağıl yapımı ile tadilatı için toplamda 11 bin 421 üreticiye 264 milyon 58 bin lira hibe desteği verildiğini belirterek, destek için sağlanacak bütçenin bakanlık tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanacak tebliğ ile belirleneceğini kaydetti.