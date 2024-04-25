18 ülkenin liderinden açıklama: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması savaşı sona erdirir

Vatandaşları esir tutulan 18 ülkenin lideri ortak bir açıklama yaparak rehinelerin serbest bırakılmasının savaşı sona erdirebileceğini söyledi.

Hamas, Tel Aviv'le yapılacak herhangi bir rehine-tutsak anlaşması karşılığında İsrail'in Gazze'ye karşı sürdürdüğü saldırıların kalıcı olarak sona erdirilmesini ve yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerinin sağlanmasını talep ediyor.

Kalan rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes sağlanması için Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen müzakereler devam ediyor. Hamas'a sunulan son teklif 40 rehinenin serbest bırakılması karşılığında altı haftalık bir ateşkesi içeriyor.

18 ÜLKEDEN 130 REHİNE

7 Ekim'den bu yana süren İsrail'in işgal saldırılarında Hamas, toplamda 18 ülke vatandaşını içeren yaklaşık 130 kişiyi rehine olarak ele geçirdi. Vatandaşları esir tutulan 18 ülkenin lideri ortak bir açıklama yaparak rehinelerin serbest bırakılmasının savaşı sona erdirebileceğini söyledi.

Bugün ABD öncülüğünde yapılan açıklamada 18 ülkenin lideri "İnsanlarımızı evlerine döndürmek için devam eden arabuluculuk çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi. (Arjantin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, Tayland, İngiltere ve ABD)

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Gazze sağlık yetkililerine göre İsrail saldırısının üzerinden altı aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Gazze'de 14.000'den fazlası çocuk olmak üzere 34.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. BM'ye göre, Gazze'nin büyük bir bölümü harabeye dönmüş durumda ve bu durum bölge nüfusunun %85'inin gıda, temiz su ve ilaç ablukası nedeniyle ülke içinde yerinden edilmesine neden oldu.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor. BM'nin en üst mahkemesinin Ocak ayında verdiği ara kararda İsrail'e "saldırıları durdurmasını" emretti.