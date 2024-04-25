Hızlı ve Öfkeli 11 filmi 4 Nisan 2025 tarihinde vizyona girecek

2001'de ilk adımını atan bu seri, araba tutkunlarının ve macera arayanların favorisi haline geldi. Şimdi ise bu destansı serinin sonuncusu, Hızlı ve Öfkeli 11 beklenen tarihiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin devamında...

Hızlı ve Öfkeli serisi, otomobil tutkunları ve aksiyon severler için uzun yıllardır unutulmaz anlar sunan bir efsaneye dönüştü. 2001 yılında ilk filmiyle sinemaseverlerle buluşan seri, arabaları, hızı ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Şimdiyse uzun süredir beklenen son filmi Hızlı ve Öfkeli 11 için geri sayım başladı. 4 Nisan 2025'te vizyona girecek olan bu film, serinin finali olacak. Hızlı ve Öfkeli 11 ile ilgili merak edilen bazı detaylar...

HIZLI VE ÖFKELİ 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hızlı ve Öfkeli 10'un gişe rekorları kırmasının ardından, serinin hayranları 11. film için sabırsızlanıyordu. Bekleyiş sona erdi ve Vin Diesel, Instagram hesabından Jason Momoa ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak bu merakı giderdi. Diesel, paylaşımında "4 Nisan 2025... 22 aydan daha az bir süre kaldı." diyerek Hızlı ve Öfkeli 11'in vizyon tarihini açıkladı. Jason Momoa'nın da fotoğrafta yer alması, serinin yeni bölümünde izleyicileri nelerin beklediğine dair ipuçları veriyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 11 İLE FİNAL FİLMİ

Vin Diesel, paylaşımında ayrıca Hızlı ve Öfkeli 10'un ardından 11. filmde nelerin beklediğine dair ipuçları da verdi. Dom Torretto'nun intikam almak için sevdiklerine yönelik bir kötüyle mücadelesini konu alan bu film, serinin önceki bölümlerinde yaşananları geride bırakarak heyecan dolu bir final sunacak. Dom ve ekibinin, karşılarına çıkan ölümcül düşmanla yüzleşeceği bu film, serinin en heyecanlı ve aksiyon dolu hikayelerinden biri olacak.

HIZLI VE ÖFKELİ 11 NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Hızlı ve Öfkeli 11, izleyicilere hem duygusal hem de aksiyon dolu anlar yaşatacak. Serinin fanları, bu unutulmaz yolculuğun sonuna tanıklık etmek için sabırsızlanıyor. Vin Diesel'ın, "Hızlı ve Öfkeli ailesi"ne ve filmde yer alan tüm oyunculara teşekkür ettiği bu paylaşım, serinin ne kadar özel ve eşsiz olduğunu bir kez daha vurguluyor.

4 Nisan 2025'te başlayacak olan Hızlı ve Öfkeli 11'in vizyon tarihi için geri sayım başladı. Serinin hayranları, asfaltın efsanelerinin son kez bir araya gelerek unutulmaz bir final yapacağı bu filmi sabırsızlıkla bekliyor.