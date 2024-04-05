Bu hafta vizyona girecek 8 film

Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor, sorusu sinemaseverler tarafından sorgulanıyor. Bu hafta vizyona girecek filmler hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, sinemada ne çıkacak? Vizyonda hangi filmler var? İşte detaylar...

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak. Aksiyondan komediye, dramdan bilim kurguya kadar tam 8 film bu hafta vizyona giriyor. Peki, bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? Tüm merak edilenler haberimizde.

VİZYONDA HANGİ FİLMLER VAR?

Bu hafta beşi yerli olmak üzere toplam 8 film vizyona girecek. Filmler şöyle;

GODZİLLA VE KONG: YENİ İMPARATORLUK

İnsanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın, hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini anlatıyor.

MAYMUN ADAM

Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olan "Maymun Adam", bir adamın annesini öldüren ve yoksulları mağdur eden liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor.

İKİ GÖZÜM AHMET - SÜRGÜN

Sanatçı Ahmet Kaya'nın Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alan bu film, izleyicilerle buluşacak.

HEP YEK: AŞİRET

Kendini olaylar zinciri içinde bulan iki adamın yaşadıklarını konu alan bu komedi filmi merak konusu oldu.

KUNG FU PANDA 4

ABD yapımı bu animasyon film, seyircilere eğlenceli anlar yaşatacak.

EKİP: SİBERA - GÜNEŞ FIRTINASI

Yerli animasyon film olan "Ekip: Sibera - Güneş Fırtınası", animasyon severlerin ilgisini çekecek.

KÜFFAR

Haftanın yerli korku filmi olan "Küffar", izleyicilere korku dolu anlar yaşatacak.

MUCİZE AYNALAR

Amatör bilim insanı Şahap Cenabettin'in insanların hayallerini gerçeğe dönüştüren mucize aynaların hikayesini beyaz perdeye taşıyan bu film, komedi severleri cezbedecek.