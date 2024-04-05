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Bu hafta vizyona girecek 8 film

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu hafta vizyona girecek 8 film

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor, sorusu sinemaseverler tarafından sorgulanıyor. Bu hafta vizyona girecek filmler hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, sinemada ne çıkacak? Vizyonda hangi filmler var? İşte detaylar...

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak. Aksiyondan komediye, dramdan bilim kurguya kadar tam 8 film bu hafta vizyona giriyor. Peki, bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? Tüm merak edilenler haberimizde.

VİZYONDA HANGİ FİLMLER VAR?

Bu hafta beşi yerli olmak üzere toplam 8 film  vizyona girecek. Filmler şöyle;

Bu hafta vizyona girecek 8 film - 1. Resim

GODZİLLA VE KONG: YENİ İMPARATORLUK

İnsanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın, hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini anlatıyor.

Bu hafta vizyona girecek 8 film - 2. Resim

MAYMUN ADAM

Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olan "Maymun Adam", bir adamın annesini öldüren ve yoksulları mağdur eden liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor.

Bu hafta vizyona girecek 8 film - 3. Resim

İKİ GÖZÜM AHMET - SÜRGÜN

Sanatçı Ahmet Kaya'nın Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alan bu film, izleyicilerle buluşacak.

Bu hafta vizyona girecek 8 film - 4. Resim

HEP YEK: AŞİRET

Kendini olaylar zinciri içinde bulan iki adamın yaşadıklarını konu alan bu komedi filmi merak konusu oldu.

Bu hafta vizyona girecek 8 film - 5. Resim

KUNG FU PANDA 4

ABD yapımı bu animasyon film, seyircilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Bu hafta vizyona girecek 8 film - 6. Resim

EKİP: SİBERA - GÜNEŞ FIRTINASI

Yerli animasyon film olan "Ekip: Sibera - Güneş Fırtınası", animasyon severlerin ilgisini çekecek.

Bu hafta vizyona girecek 8 film - 7. Resim

KÜFFAR

Haftanın yerli korku filmi olan "Küffar", izleyicilere korku dolu anlar yaşatacak.

Bu hafta vizyona girecek 8 film - 8. Resim

MUCİZE AYNALAR

Amatör bilim insanı Şahap Cenabettin'in insanların hayallerini gerçeğe dönüştüren mucize aynaların hikayesini beyaz perdeye taşıyan bu film, komedi severleri cezbedecek.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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