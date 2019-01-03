Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marketlerde poşetlerin parayla satılmaya başlanmasının ardından eczanelerde de poşetler parayla satılmaya başlandı. Kayseri 12. Bölge Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, "31 Aralık itibariyle üyelerimize bilgilendirmeyi gerçekleştirdik. Türk Eczacılar Birliği de bununla alakalı duyuru yayınladı. Biz de meslektaşlarımıza duyuru atarak yazar kasalarında gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ve kanunda öngörüldüğü şekilde uygulamanın 1 Ocak itibariyle başlayacağını ifade ettik. Onlar da kendi yazar kasalarındaki düzenlemeleri gerçekleştirip bugünden itibaren kanun ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde uygulamaya başladılar" dedi.

NİĞDE'DE 105 ECZANEDE POŞETLE SATILMAYA BAŞLANDI

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk ise Niğde genelinde bulunan 105 eczanenin tamamında poşetin parayla satıldığını açıkladı. Öztürk, yeni yılla başlayan paralı poşet sisteminde eczacılık sektörünün de olduğunu hatırlatarak, "Çevre Kanunundaki değişikle 01 Ocak 2019 itibariyle plastik poşetlerle ilgili kanun çıktı. Bizde eczacılar olarak 0.25 kuruş olarak satış yapıyoruz. Eczanelerde mutlaka adet başında yapılan alışverişin üzerine 0,25 kuruş eklenecektir" dedi. Başkan Öztürk, Eczacı odası olarak vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği kağıt torba çalışmasını da yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde vatandaşa ücret almadan ilacını içerisine koyup vereceklerini söyledi.

İLAÇLARI POŞETLE DEĞİL CEPLERİNE KOYDULAR

Tüm Türkiye'de 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerin yanı sıra eczanelerde de poşetler 25 kuruştan satılmaya başlanmasının ardından Nevşehir'de vatandaşlar ilaçları ceplerine koydu. Nevşehir'de eczanelerden ilaç almak isteyen vatandaşların poşetlerin 25 kuruştan satılmaya başlamasının duymasının ardından ilaçları poşetlere değil de ceplerine koyarak gitmeleri dikkatlerden kaçmadı. Eczaneden ilaç almak için gelen İbrahim Çakır isimli vatandaş, "Poşetlerin ücretli olmaması lazım. Eğer poşetler doğaya zarar veriyorsa her poşet getirene 5 kuruş para verseler daha çok poşet toplanır diye düşünüyorum" dedi.

"POŞETİ DEĞİL İLACI ANLATMAK İSTİYORUZ"

Yeni yılla birlikte eczanelerde de parayla poşet satılması hakkında konuşan eczacı Halil Durukafa, insanlara poşet uygulaması ve fiyatı yerine ilacın nasıl kullanıldığını anlatmak istediklerini söyledi.

Eczacı Durukafa, "Ne yazık ki uygulama bize de yansıdı, biraz karmaşa oldu. Eczacı ve vatandaşlar arıyor bizler de yaşanan durumu anlatmaya çalışıyoruz. Eczanelerde poşetleri 25 kuruş karşılığında vereceğiz. Mart ayı sonuna kadar beyanla fatura keseceğiz. Kestiğimiz fişin ise 15 kuruşunu tekrar devlete vergi olarak vereceğiz" dedi.

Yapılan uygulama ile karmaşa olduğunu ve iş yükünün arttırıldığını ifade eden Eczacı Durukafa, şöyle konuştu:

"Biz ilaçları ve ilaçların yan etkilerini anlatacağımız yerde poşet ücretini anlatmaya başladık. Yapılan uygulamadan vatandaşta memnun değil bazen kavgaya varan sözlü atışmalara maruz kalabiliyoruz. Bio poşet dediğimiz doğada eriyebilen poşetler kullanılıyor aslında Eczacılar odasına da ilettik. Bizim Eczanelerde halka verdiğimiz poşetler bio poşetler, çevre sağlığı varsa Eczacı orada olmalı. Bio poşetlere parantez açıp doğada sorun çözülsün."