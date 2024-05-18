Alex de Souza Süper Lig'e hoca olarak geri döndü! 2 yıllık anlaşma imzaladılar

Antalyaspor, teknik direktörlük için Fenerbahçe efsanelerinden Alex De Souza ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Bir dönem hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta top oynayan Mehmet Aurelio da Alex'in yardımcılığını yapacak.

Sezon sonunda Sergen Yalçın ile yollarını ayırma kararı alan Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Fenerbahçe'de uzun yıllar top oynayan ve başarılı performansı nedeniyle heykeli bile dikilen Alex de Souza, yeni sezonda Antalyaspor'un başında olacak.

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2 YILLIK ANLAŞMA

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, Alex'i bizzat açıkladı. Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık." dedi.

MEHMET AURELİO YARDIMCISI OLACAK

Alex'in yardımcıları hakkında da konuşan Evren, "Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ALEX SAYGI DUYULAN BİR İSİM"

Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." ifadelerini kullandı.