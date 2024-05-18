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Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Premier Lig&#039;de yılın futbolcusu belli oldu

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunda yılın futbolcusu Manchester City forması giyen İngiliz futbolcu Phil Foden seçildi.

Premier Lig'de 2023-2024 sezonu yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son haftaya 88 puanla lider giren Manchester City'de genç futbolcu Phil Foden, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu - 1. Resim

17 GOL, 8 ASİST

Bu sezon takımıyla UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları da yaşayan İngiliz futbolcu, ligde 34 maçta forma giyerken, 17 gol, 8 asistle önemli katkıda bulundu.

23 yaşındaki futbolcu kazandığı ödülle ilgili yaptığı açıklamada, ödüle layık görüldüğü için için gurur duyduğunu belirterek, bu sezonki performansından dolayı memnun olduğunu söyledi.
Manchester City, yarın oynayacağı West Ham United karşısında galibiyete ulaşırsa, Foden ligdeki 6. şampiyonluğunu elde edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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