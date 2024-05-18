Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İki aracın çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı

İki aracın çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İki aracın çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı
Kaza, Yaralılar, Polis Soruşturması, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın-Muğla karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Aydın-Muğla Karayolu üzerinde bulunan Yenipazar Kavşağında 35 MEL 42 plakalı otomobil ile 09 AGU 741 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç orta refüje çıktı.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı! 3'ü FETÖ mensubu... - GündemMSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılarCeza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş izni tanınacak - GündemHükümlülere açık görüş müjdesiYeni doğmuş 6 köpek yavrusunu canlı canlı çöpe attılar - GündemVicdansızlığın böylesi! 6 yavruyu canlı canlı çöpe attılarManisa’da kaza: İki arkadaş motosiklet kazasında can verdi - Gündemİki arkadaş motosiklet kazasında can verdiPiyasaya sahte altın sürenlere yönelik "Ayar-3" operasyonlarında 13 kişi yakalandı - GündemPiyasa değeri 50 milyon TL! 13 kişi yakalandıAskerleri taşıyan araç devrildi: 6'sı ağır 11 yaralı  - GündemAskerleri taşıyan araç devrildi
Sonraki Haber Yükleniyor...