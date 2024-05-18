İki aracın çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Aydın-Muğla karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.
Aydın-Muğla Karayolu üzerinde bulunan Yenipazar Kavşağında 35 MEL 42 plakalı otomobil ile 09 AGU 741 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç orta refüje çıktı.
2'SİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı