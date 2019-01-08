Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli üretimi desteklemek için farklı sektörlerde başlatılan destek hamlesine bir yenisi daha ekleniyor. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yapıyor. Halen TV satışlarında kredi kartına 3 olan taksit sayısının yerli ürünlerde 6'ya çıkarılması gündemde. Bu hamleyle yerli TV satışlarının yüzde 20 oranında artması öngörülüyor.

CEP TELEFONUNA DESTEK GELMİŞTİ

Geçen yıl kasım sonunda yapılan ve 31 Ocak 2019'a kadar sürecek düzenlemeyle fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan cep telefonu satışlarında taksit sayısı 12'ye çıkarılmış, 3 bin 500 TL ve üzeri modellerde ise taksit imkânı 6 ay ile sınırlandırılmıştı. Bu şekilde yerli cep telefonu satışlarının artırılması hedeflenmişti. Bu uygulamayla bin 500 TL ve altındaki akıllı telefonlar pazarın liderliğini ele geçirdi. (Sabah)