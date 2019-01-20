Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Proje bütçesi üst sınırının 4 milyon lira olurken, ortaklı projelere 6 milyon lira destek verilecek. “Güç Yönetim Sistemi Geliştirilmesi” çağrısı kapsamında elektrikli ve hibrit araçlarda, uluslararası standartlara uygun güç yönetim sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca sistemlerin ilgili uluslararası standartlar çerçevesinde veri toplayabilen, emniyetli ve güvenilir, ısıl yönetim ve minimum emisyon özelliklerine sahip, maksimum yakıt ekonomisi sağlayabilen sistemler olarak geliştirilmesi planlanıyor.