Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu restoranlarda vatandaşlara uygun fiyata taze gıdalar sunulurken, dışarıda yemek yemenin bedeli, evden bile daha hesaplı hâle gelebiliyor. CarrefourSA hipermarketlerinde 2017 yılının mart ayında hayata geçirilen “Lezzet Arası” restoranlarında vatandaşlar, bir kişinin doyabileceği porsiyonda 8 TL’ye levrek, 10 TL’ye antrikot, 7 TL’ye ise köfte alabiliyor. Ana yemek, başlangıç, tatlı içecek olmak üzere bir menü oluşturulduğunda ortalama 20 TL’ye karın doyurmak mümkün oluyor. Türk-Osmanlı mutfağının sulu yemeklerinin yanı sıra ızgara, hamburger, pide ve pizza da seçenekler arasında yer alıyor. Türkiye genelinde hâlen sekiz şubesi bulunan “Lezzet Arası” restoranlarınlara 2019 yılında 3 tane daha eklenecek.

PARALI POŞETİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Helva Reçel Üreticisi Seyidoğlu Gıda, marketlerde ücretsiz bez çanta uygulamasıyla satışlarını ikiye katladı. İlk etapta 100 bin adet bez çanta ürettiren firmanın Genel Müdürü Mehmet Göksu “Markete gelen müşteri poşete para vermemek için tahin pekmez ürünlerimizi satın almaya başladı. İki hafta önce başladığımız uygulama sayesinde satışlarımız iki katına çıktı” diye konuştu.