Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve millî enerji alanında son yıllarda önemli mesafe kateden Türkiye, bir süredir iyi haberlerin geldiği Trakya’da büyük bir gaz kuyusunu daha üretim ağına kattı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Trakya bölgesinde bulunan Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarında ilk ateşleme önceki akşam yapıldı. Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu sahalarda yıllık yaklaşık 300 milyon metreküp gaz üretme kapasitesine ulaşılacağını belirterek “Buradaki potansiyelimiz, 300 bin konutun on yıllık tüketimine eş değer. Her iki sahada toplam üç milyar metreküplük bir rezerv tespit etmiş durumdayız. Sadece bu sahalarda yapacağımız üretim, cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını sağlayacak” dedi. Trakya bölgesinde uzun zamandır miktarına bakılmaksızın gaz üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Dönmez “Varsa bulacağız” anlayışıyla çalıştıklarını kaydetti. Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarındaki potansiyelle yerli üretimin ikiye katlanacağına işaret eden Bakan Dönmez, TPAO’nun Silivri’deki kuyularında doğalgazı ateşledi.

MÜJDENİN BÜYÜĞÜ KAYA GAZI

Trakya’daki son doğalgaz hamlesi, bölgede yeni bir süreci de başlattı. Enerji uzmanlarına göre, asıl müjde kaya gazından gelecek. Söz konusu alanda TPAO’nun keşfettiği üç milyar metreküplük doğalgazın yaklaşık 60 kat fazlası kaya gazı mevcut. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu “ABD Enerji Bilgi İdaresinin yaptırdığı, 41 ülkeyi ve 137 sahayı kapsayan çalışmanın sonuçlarına göre; Trakya’da 34 milyar metreküp standart kaya gazının yanı sıra, 144 milyar metreküp ıslak kaya gazı var. Bu rezervler değerlendirilebilir durumda. Kaya gazı, Güneydoğu Anadolu’da da mevcut. Hatay’dan Hakkâri’ye kadar uzanan formasyon dâhilinde, Trakya’nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir rezerv var. TPAO buna odaklanırsa ülkemizde büyük atılımlara öncülük edebilir” dedi.

TPAO REKOR KIRDI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 6 Şubat 2019 itibarıyla bütün zamanların rekorunu kırarak yurt içi ve yurt dışında 136 bin varil günlük üretimi yakaladı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez “Bu sene rakamı yukarılara taşımak için 139 kuyu açacağız. Mevcut sahalarda üretim yapıyoruz. Yeni yerler bulursak, rezervi de artırabiliriz” diye konuştu.