Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018’de giyim ve deri-ayakkabı sektörleri reel bazda ciro düşüşü yaşarken, outlet konseptli ve hipermarketli AVM’ler geçtiğimiz yılın iyi performans gösteren sektörleri olarak ön plana çıktı. Birincil kira rakamı ise metrekare başına ortalama 325 TL olarak hesaplandı. Rapora göre bu yıl yeni alışveriş merkezi projelerinin sayısında düşüş beklenirken mevcut alışveriş merkezlerinde kiralamaların artması öngörülüyor.

OFİSLERİ ÇİNLİLER KİRALADI

Rapora göre A sınıfı ofisler için birincil kira metrekare başına aylık 25 USD ve 130 TL olarak gerçekleşti. Ataşehir, Seyrantepe ve Ayazağa gözde ofis merkezleri olurken en fazla Çinli şirketler kiralama yaptı.