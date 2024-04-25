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Faiz ne zaman düşecek? Merkez'in karar metninde dikkat çeken ifade

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Faiz ne zaman düşecek? Merkez&#039;in karar metninde dikkat çeken ifade

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası nisan ayında faizi yüzde 50'de sabit bıraktı. Milyonlar "Faiz ne zaman düşecek?" sorusuna cevap ararken, karar metninde dikkat çeken bir ifade yer aldı. Merkez Bankası faiz artırımı ya da faiz indirimi hakkında önemli bir ipucu verdi.

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını bugün açıkladı. Geçen ay faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkaran Merkez, bu ay piyasa beklentisi doğrultusunda faizi yüzde 50'de sabit bıraktı. 

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merkez'in faizi sabit bırakmasının ardından "Faiz indirimi ne zaman başlayacak?" sorusu gündem oldu. Merkez'in karar metninde yer alan ifade konu hakkında önemli bir ipucu verdi. 

KARAR METNİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADE 

Merkez'in karar metninde, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir." denildi. 

YILIN 2. YARISI İŞARET EDİLDİ

Faiz indirimi için enflasyona dikkat çeken Merkez, enflasyonda düşüş için yılın ikinci yarısını işaret etti. Böylece yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi durumunda faiz indirimine geçileceğinin mesajı verilmiş oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Irfan oto25 Nisan 2024 15:45

ALLAH im bize ummadığımız yerlerden zenginlik verde şu faiz illetinden milleti devletimizi kurtar Aminn

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