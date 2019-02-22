Yatırımcının parasını korumak için en çok tercih ettiği emtialar altında altın başta geliyor. Haftanın son gününde serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak eden yatırımcı “Gram altın ne kadar? Tam, yarım ve çeyrek altın kaç lira? sorularını internette sıklıkla aratıyor. İşte 22 Şubat Cuma altın fiyatları…
Çeyrek Altın 362 lira
Gram Altın 226.6 lira
Cumhuriyet Altını 1511 lira
22 Ayar Altın 207.3 lira
Yarım Altın 731 lira
Ons Altın 7048 lira
Reşat Altın 1557 lira
Tam Altın 1450 lira
Ata Altın 1506 lira