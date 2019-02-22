Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcının parasını korumak için en çok tercih ettiği emtialar altında altın başta geliyor. Haftanın son gününde serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak eden yatırımcı “Gram altın ne kadar? Tam, yarım ve çeyrek altın kaç lira? sorularını internette sıklıkla aratıyor. İşte 22 Şubat Cuma altın fiyatları…

Çeyrek Altın 362 lira

Gram Altın 226.6 lira

Cumhuriyet Altını 1511 lira

22 Ayar Altın 207.3 lira

Yarım Altın 731 lira

Ons Altın 7048 lira

Reşat Altın 1557 lira

Tam Altın 1450 lira

Ata Altın 1506 lira